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        Haberler Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırdaki saldırısına "kısas operasyonu" ile yanıt verdi

        Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırdaki saldırısına "kısas operasyonu" ile yanıt verdi

        Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırdaki askerlerine ateş açması üzerine "kısas operasyonu" düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:32
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        Azerbaycan'dan Ermenistan'a "kısas operasyonu" yanıtı
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        Azerbaycan, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine "kısas operasyonu" düzenledi.

        Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, sınır muhafızlarının Ermenistan'ın dünkü provokasyonuna yanıt olarak "kısas operasyonu" düzenlediği bildirildi.

        Açıklamada, Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzinin tamamen imha edildiği, Ermenistan askerleri arasında kayıplar bulunduğu aktarıldı.

        Ermenistan tarafından yapılacak provokasyonlara bundan sonra daha ciddi ve kararlı tedbirlerle cevap verileceği vurgulanan açıklamada, olayın sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu kaydedildi.

        Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Dün, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Ermenistan

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