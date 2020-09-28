Azerbaycan: Ermenistan PKK'lı teröristleri Karabağ'a getirdi

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30 yıla yakın bir süredir Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalar devam ediyor. Bölgedeki tansiyon artarak devam ederken Habertürk'ten Çetiner Çetin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Hacıyev gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki çatışmaların devam ettiği ve Ermeni güçlerinin sivilleri silahlandırarak bölgeye getirdiği bilgisini paylaştı.

Hacıyev Habertürk'e yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın istihbarat başkanı ve Ermenistan'ın Bağdat Büyükelçisi'nin yakın tarihte 3 kere Bağdat'ta terör örgütü PKK ile görüşmeler yaptığını ve PKK ile yapılan görüşmeler neticesinde ciddi sayıda PKK'lı teröristlerin Karabağ'da getirildiğini söyledi.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.