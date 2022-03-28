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Haberler Dünya Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Mutallibov hayatını kaybetti
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Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında vefat etti

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Mutallibov hayatını kaybetti
Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Mutallibov hayatını kaybetti
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AA

Bakü'de 1938'de doğan Mutallibov, 1989'da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığına getirilmiş, Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edince de ülkeyi yönetmeyi sürdürmüştü.

Mutallibov, 8 Eylül 1991'de yapılan seçimi kazanarak bağımsız Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 6 Mart 1992'de görevini bırakan Mutallibov, Rusya'ya gitmişti.

AA'nın haberine göre; 2012'ye kadar Rusya'da yaşayan Mutallibov ülkesine dönmüş ve siyasetle uğraşmayacağını açıklamıştı.

Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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