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Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya anlatan Türk akademisyene ödül

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanlığınca, 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda ülkenin haklı davasını dünya kamuoyuna aktarma konusundaki çabaları dolayısıyla takdir beratı ile ödüllendirildi.

Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya anlatan Türk akademisyene ödül
AA

Türk cumhuriyetleri üzerine akademik yayınları bulunan Prof. Dr. Avşar, ödüle ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2. Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan'a ait gerçekleri hem Türk hem de dünya medyasıyla paylaştığını aktaran Avşar, savaş sırasında Azerbaycan ve Türk dünyasından pek çok televizyon programına katılarak tarihi gerçekleri anlatmaya çalıştığını söyledi.

Avşar, bunun yanında ABD ve Avrupa'da görev yapan akademisyenlere mektup yollayarak Azerbaycan'ın haklı davasındaki süreci dinamik tutmaya çalıştığını ifade etti.

Azerbaycan devletinin dünyanın çeşitli yerlerinden 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nı izlemek üzere giden tüm gazetecilere büyükelçiler kanalıyla teşekkür belgesi verdiğini aktaran Avşar, "Türk cumhuriyetlerinin tarihi geçmişi konusunda araştırmalar yapan bir akademisyen olarak savaş sırasında biz de üzerimize düşeni yaptık. Aldığımız takdir beratı için Azerbaycan Diasporasına teşekkür ediyorum." dedi.

- "Azerbaycan'ın başarısında da Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar büyük avantaj sağladı"

Savaşla Ermenistan'ın 30 yıldan beri işgalci olarak bulunduğu Azerbaycan topraklarından çıkarıldığını aktaran Avşar, şöyle devam etti:

"Dinamik bir nüfusa sahip Azerbaycan, güçlü bir devlet ve davasında çok haklı. Türkiye'nin de bu savaşta Azerbaycan'a maddi ve manevi destekleri oldu. 30 yıllık bir mesele, 44 gün süren savaşın ardından zafere ulaşıldı. Türkiye'nin savunma güvenlik konseptinde yaptığı devrim niteliğindeki gelişmeler, dünyada savunma sanayi konseptlerinin tamamını değiştirdi. Dünya artık bu yeni konseptlere göre, savunma sistemlerini organize ediyor. Azerbaycan'ın başarısında da Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar büyük avantaj sağladı."

Avşar, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, "Karabağ, yeniden kadim şehirler arasındaki yerini alacak. Orada yeniden modern ve güzel şehirler oluşturulacak. Bölgeye huzur ve refah gelecek." diye konuştu.

Ermenistan'ın barış sürecini iyi değerlendirdiği takdirde bölgedeki ülkelere entegre olarak, içinde bulunduğu yalnızlıktan kurtulabileceğine işaret eden Avşar, "Ermenistan, kışkırtmalara ve boş hayallere kapılırsa yeniden izole olur. Küçük bir ülke olan Ermenistan nüfusunun üçte birinden fazlası zaten ülke dışında yaşıyor, bu ülkede işsizlik, açlık, sefalet var. Diasporanın bütün çabalarına rağmen savaşı sürdürecek güçleri kalmadı çünkü insan kaynakları yok." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Zakir Avşar, "Karabağ savaşının başarısının arkasında Azerbaycan diplomasisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk diplomasisinin çok büyük katkısı olmuştur. İki ülke cumhurbaşkanının hem kendi aralarındaki iyi ilişkiler hem de dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler savaşın kazanılmasında etki sağlamıştır. Kuşkusuz harika işler başarılmıştır." dedi.

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