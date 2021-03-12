Azerbaycan ordusu 10 bin askerle tatbikata hazırlanıyor!

AA

Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılacağı tatbikat düzenleyecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 15 Mart'ta tatbikat düzenleneceği bildirildi. Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 10 bin asker görev yapacak.

Tatbikatta ayrıca 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verileceği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.