Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: TSK, dünyanın en güçlü ordularındandır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: TSK, dünyanın en güçlü ordularındandır

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, "Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. TSK'nin tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: TSK, dünyanın en güçlü ordularındandır
AA

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dünyanın en güçlü ordularından olduğunu belirterek, "Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. TSK'nin tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir." dedi.

Bakan Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK),Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta düzenlediği Kış 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ile tatbikat yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tatbikatın, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapıldığını ifade eden Hasanov, şöyle konuştu:

"TSK, dünyanın en güçlü ordularındandır. Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. TSK'nin tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tarih, din ve medeniyet, iki ülke arasındaki köklü bağları teşkil eder. Liderimiz Haydar Aliyev tarafından 'tek millet iki devlet' olarak ifade edilen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bugün de devlet başkanlarımızın rehberliğinde umutla devam etmektedir. Azerbaycan ile Türkiye arasında alakaların ve kardeşliğimizin devam etmesinde devlet başkanlarımızın katkısı büyük."

Hasanov, Azerbaycan'ın 44 günlük muharebede Ermenistan'ı mağlup ederek topraklarının işgaline son noktayı koyduğunu belirterek, bu muharebede Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

"BÜTÜN DÜNYA KARDEŞLİĞİMİZİN SARSILMAZ OLDUĞUNU GÖRDÜ"

Bunun, iki ülke arasındaki birliğin nişanesi olduğunu aktaran Hasanov, şunları kaydetti:

"Muharebe zamanında Türkiye, politikasını çizdi ve bizim yanımızdaydı. Siyasi, manevi ve diplomatik desteklerle yanımızda oldu. Türkiye bu tutumuyla dünyaya şu mesajı verdi: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bütün dünya bir daha gördü ki Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır ve ebedidir. Türkiye'nin yanımızda olması bizi daha da gururlandırdı, bize güç verdi. Biz bu güçten istifade ederek işgal altındaki topraklarımızı işgalden azat ettik. Azerbaycan halkı bunu çok kıymetlendirdi. Türkiye'nin bize verdiği büyük destekten dolayı teşekkürlerimi bildirmek istiyorum."

Hasanov, Karabağ muharebesinin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha iyi şekilde güçlendirdiğini vurgulayarak, "Azerbaycan ve Türkiye askerleri, Azadlık Meydanı'nda zafer geçidinden geçtiler. Bu tarihi günde Azerbaycan halkı da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla desteklerini göstermiştir. Kış tatbikatımızın da başarılı, hayırlı geçmesini temenni ediyor ve hepinizi tebrik ediyorum. Eminim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, ilişkilerimiz böyle devam edecek. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona virüs nereden çıktı? Son dakika: 4 senaryo öne çıktı!
DÜNYADSÖ ekibinden virüsün kökenine ilişkin 4 senaryo!
Aşı pasaportu tartışmaları Avrupa Birliği'ni ikiye böldü!
DÜNYAAşı pasaportu tartışmaları Avrupa Birliği'ni ikiye ...
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis’te koronavirüs tedbirlerini savundu - Haberler
DÜNYAMerkel, korona tedbirlerini savundu
SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ekonomide sıkı denetim emri verdi! - Haberler
DÜNYAKuzey Kore lideri Kim'den sıkı denetim emri!
Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye Kavala tepkisi!
DÜNYADışişleri'nden ABD'ye Kavala tepkisi!
SON DAKİKA ABD'den Osman Kavala açıklaması! - Haberler
DÜNYAABD'den Osman Kavala açıklaması!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Pentagon bünyesinde "Çin Görev Gücü" adlı bir birim kurulduğunu duyurdu
DÜNYABiden duyurdu: Çin'e odaklanacak birim kuruldu!
İran'ı sarsan suikast! Son dakika iddia: Fahrizade'yi gölge gibi taklip etmişler
DÜNYAFahrizade suikastına ilişkin yeni iddialar! Tam 8 ay.. ...
SURVIVOR| Son dakika: Bahamalar'daki ıssız adada 33 gün fare yemişler
DÜNYA33 gün sonra kurtarıldıkları ıssız adada, fare ...
"SORUMLU" Son dakika: Trump için çember daralıyor!
DÜNYAAzil yargılaması devam ediyor, 'Trump baş sorumlu!'