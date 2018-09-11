Azerbaycan U21 - Norveç U21 maçı istatistikleri

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 5 heyecanı devam ediyor. Azerbaycan U21, 11 Eylül 2018 Salı günü Norveç U21 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Azerbaycan U21 2 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Norveç U21 11 puanda ve 4. sırada. Azerbaycan U21, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Norveç U21, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 417. İddaa'da Azerbaycan U21 kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Norveç U21 kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Azerbaycan U21 son hafta oynanan Norveç U21 maçında 0-1 yenildi.

Norveç U21 ise Azerbaycan U21 maçında 0-1 kazandı.

Azerbaycan U21, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Azerbaycan U21, kendi sahasında 2 gol attı, 11 gol yedi.

Norveç U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Norveç U21, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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