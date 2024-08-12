Azerbaycan, ülkede "İsrail askerlerinin bulunduğu" yönündeki haberleri yalanladı

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı ülkelerin medya kaynaklarının Azerbaycan hakkında gerçeği yansıtmayan, güvenilirliği şüpheli kaynaklara atıfta bulunarak yerel ve uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmayı amaçlayan bilgiler yaydığı belirtildi.

"Iran International" televizyon kanalı, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "Kan" ve İngiliz "The Telegraph"ın Azerbaycan hakkında uluslararası gazetecilik standartlarıyla bağdaşmayan bilgi manipülasyonu gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu medya kuruluşlarının "İsrail devletinin Azerbaycan'da bulunan askerlerine bu ülkeyi terk etmesi yönünde talimat verdiğine" dair yalan haber yayınladığı kaydedildi.