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        Haberler Dünya Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Berlin'de barış anlaşması müzakeresi için bir araya gelecek

        Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Berlin'de barış anlaşması müzakeresi için bir araya gelecek

        Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Almanya'nın başkenti Berlin'de barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde bir araya geleceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:57 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:57
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        Azerbaycan ve Ermenistan'dan Berlin'de zirve
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        Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bayramov ve Mirzoyan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile üçlü bir toplantı gerçekleştirecek.

        Baerbock, Dışişleri Bakanlığının konukevi olarak kullandığı Villa Borsig'de önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile sonra da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ayrı ayrı görüşecek.

        Bu görüşmelerin ardından üçlü görüşmeye geçilecek.

        Baerbock, görüşme öncesi basına bir açıklamada bulunacak.

        Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği talimat gereği Bayramov ile Mirzoyan'ın 28-29 Şubat'ta bir araya geleceği öğrenilmişti.

        Dışişleri bakanlarına barış anlaşması müzakereleri için yakında bir araya gelmeleri talimatı veren Aliyev ve Paşinyan, sınır belirleme komisyonlarının da yakında toplanmasını istemişti.

        Aliyev ve Paşinyan'ın ikili görüşmesi öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla üçlü görüşme yapılmıştı.

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