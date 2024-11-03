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        Azerbaycan ve İran'dan ortak tatbikat

        Azerbaycan ve İran deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:43
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        Azerbaycan ve İran'dan ortak tatbikat
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        Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke genelkurmay başkanları arasında imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

        Açıklamada, AZIREX-2024 tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'a ait 2 gemi ve 100 askeri personelin İran'ın Enzeli Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

        Tatbikatın, arama ve kurtarma gibi görevlerin icra edilmesini içereceği bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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