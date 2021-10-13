Azerbaycan ve İran'dan önemli görüşme 0:00 / 0:00

AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanların iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, bakanlar, son dönemde gözlemlenen, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin düzeyine uygun olmayan söylemlerin zararlı olduğunu ve tüm görüş farklılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre; ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği ilkelerine her zaman saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan bakanlar, Azerbaycan üzerinden transit geçişlerle ilgili konuların ilgili devlet kurumları arasında doğrudan temaslar yoluyla görüşülmesini kararlaştırdı.