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        Azerbaycan yarın sandık başına gidecek

        Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıl ülkeyi yönetmek için yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:29
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        Azerbaycan yarın sandık başına gidecek
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        Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

        Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışacak.

        Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve dışında 6 bin 537 sandık kurdu. Son verilere göre, ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanacak.

        Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izleyecek. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip edecek.

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        Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak, 19.00'da sona erecek.

        Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışacak.

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        CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ÖNE ALINMIŞTI

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

        Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Azerbaycan
        #seçim

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