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Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi'ne geri sayım başladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Cumhuriyetinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından organize edilen “Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi” 27-29 Ekim tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek. Yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları himayesinde düzenlenecek zirvede start-up’lar, iş insanları, yatırımcılar, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerden temsilciler, Azerbaycan, Türkiye ve diğer üye ülkelerden hükümet yetkilileri bir araya gelecek

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi'ne geri sayım başladı
HABERTURK.COM

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi, 27-29 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek. Üç gün boyunca geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapacağı belirtilen zirvede, bir dizi fuar, panel, kültürel etkinlik ve network çalışmalarının hayata geçirileceği kaydedildi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın destekleriyle, bakanlar, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri start-up'lar, uluslararası yatırımcılar ve gençlik temsilcilerinin bir araya geleceği zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Kamu ve özel sektörden isimleri gençler ile bir araya getirecek zirvede, start-up projelerinin yatırımcılara tanıtılması için bir platformun sağlanacağı da kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında 50'ye yakın yenilikçi start-up’ın çalışmalarının sergileneceği üç günlük bir iş fuarı düzenlenecek. Katılımcıların yüzde 40'ı Azerbaycan'dan, yüzde 60'ı ise Türkiye ve diğer üye ülkelerden olacak. Zirveye katılmak isteyen start-up’lar, 5 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.

Etkinlikte pek çok farklı alandan 50 start-up bir araya gelecek ve çalışmalarını sergileyecek. Bu kapsamda, fuarda yer alacak girişimler; Gıda ve Tarım Teknolojisi, Yeşil Sanayi, Finans Teknolojisi, Oyunlar ve Uygulama, Çevre ve Yenilenebilir Enerji, Akıllı Teknoloji, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarında olacak.

KARABAĞ'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLENİYOR

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları himayesinde düzenlenecek zirvenin konu başlıkları arasında Karabağ’a yatırım çekilmesi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması konusu da geliyor.

Bu kapsamda zirvenin teması “İslam İşbirliği Teşkilatı İçinde Yatırım Fırsatlarını Artırmaya Doğru: Karabağ'da Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek İçin Yatırım" olarak belirlendi.

Konuyla ilgili düzenlenecek çalıştaylarda Azerbaycan’ın Karabağ ve işgalden kurtarılmış diğer şehirlerinde en hızlı iyileşme için öneri ve fikirlerini paylaşa bilecek tüm paydaşlar bir araya gelecek.

'KÜRESEL PAZARDA GENÇ STARTUP GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTACAK'

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gerçekleştirilecek zirveyle ilgili olarak, "ICYF olarak üye ülkelerimiz aracılığıyla karar vericiler, hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve tüm ekosistem etkileyicileriyle gençlerimizi bir araya getirerek Müslüman ülkelerdeki genç girişimcilerimizin hak ettikleri şekilde sivil toplumda, iş hayatında ve akademide yer almasını istiyoruz. Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi ile hem ekonomik kalkınma anlamında çıktılar almayı hem de kültürler ve medeniyetler arasında aktarım yapılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov da, "Hem devlet kurumlarından hem de iş dünyasından önemli isimlerin gençlerle bir araya gelmesi, girişimcilere yeni fırsatların doğmasını da sağlayacaktır. Ayrıca zirve kapsamında işgalden kurtarılmış Karabağ’ın ve diğer Azerbaycan şehirlerinin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik iş birliği belirlemeyi hedefliyoruz. Özellikle Karabağ’da Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte yapacak çok işi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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