Milletvekili Rafael Huseyi'nin yazdığı sözlere yapılan besteyi ses sanatçısı Zabite Aliyeva seslendirdi.
Kerimi'nin piyano ile çaldığı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılan bestenin sözleri şöyle:
"Toprak değil bu terpenen (kımıldanan)
Yüreğimdir, kan ağlıyor
Bu eleme gök de yer de
Kara giyip gök bağlıyor.
Taş altından kalan çocuk
Vakitsiz uçan meleyimdir
Açılmadan solup giden
Masum, ince çiçeğimdir
Kederine kardeş kurban
Senin yaran benim yaram
Her derdine hemdem, hayan
Seninledir Azerbaycan..."
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