Azerbaycanlı Halilov, Sovyet yapımı aracının bagajında avladığı balıkları satıyor

AA

Halilov, 1980 model, Sovyetler Birliği yapımı eski aracının bagajını yapay bir havuza çevirerek Karabağ Nehri kenarında tuttuğu balıkları burada muhafaza ediyor.

AA muhabirine konuşan 52 yaşındaki Halilov, 5 yıl önceye kadar işsiz olduğunu, 300 dolara eski bir araç alıp bagajı havuza çevirme fikriyle işe başladığını söyledi.

Azerbaycan'ın batısındaki Berde kentinin Güllüoğlu köyünden olduğunu belirten Halilov, "Bölgemiz sulak tarım arazileri konusunda çok zengin. Nehirlerimiz var. Sazan, Hanı, Karabel, Turna ve Karp bölgemizde en çok bulunan balık türleri." dedi.

Balık tutmadan önce bagajının arkasına bir naylon serdiğini ve suyu bu şekilde içinde muhafaza edebildiğini anlatan Halilov, "Daha sonra avladığım veya satın aldığım balıkları bagajın içine atıyorum. İstediğim yere veya yol kenarına gidip balıklarımı satıyorum." diye konuştu.

Halilov, Rusya tarafından artık imal edilmeyen ve piyasada bulunmayan, 300 dolarlık Gaz 24 model aracıyla kasımdan marta kadar günlük ortalama 40 balık sattığını kaydetti.

Bölge halkının özellikle kış aylarında balığı çok tükettiğini söyleyen Halilov, "Kış aylarında Buğlama denilen balık çorbası sofralarımızın vazgeçilmezidir." ifadesini kullandı.