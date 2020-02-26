AA

Azerbaycanlı Prof. Dr. Hacıyeva'dan "Ermeni zulmünden Osmanlı bizi kurtardı" açıklaması:



- "18. yüzyılda Ermeni zulmünden bizi kurtaran Osmanlı olmuştur. Bu bizim yüreğimize işlenmiş tarihsel bir olaydır. Biz bunu tarih kitaplarında hep yazmışız ve inşallah da hep yazacağız"

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maarife Hacıyeva, "18. yüzyılda Ermeni zulmünden bizi kurtaran Osmanlı olmuştur. Bu bizim yüreğimize işlenmiş tarihsel bir olaydır. Biz bunu tarih kitaplarında hep yazmışız ve inşallah da hep yazacağız." dedi.

Hacıyeva, Azerbaycan topraklarında, 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamın yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere geldiği Iğdır'da, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hocalı'da sadece Azerbaycan Türklerinin değil, o bölgede yaşayan başta Ahıska Türkleri olmak üzere farklı etnik grup mensuplarının da katledildiğini anlatan Hacıyeva, şöyle konuştu:

"Hocalı'nın acısı yalnız Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyasına ders olacak bir acıdır. Bu manada Türkiye her zaman Azerbaycan yanında olmuştur. Azerbaycan da Türkiye'nin desteğini hiçbir vakit unutmamıştır. 18. yüzyılda Ermeni zulmünden bizi kurtaran Osmanlı olmuştur. Bu bizim yüreğimize işlenmiş tarihsel bir olaydır. Biz bunu tarih kitaplarında hep yazmışız ve inşallah da hep yazacağız."

Hacıyeva, Hocalı şehrinin adından da anlaşılacağı üzere tarihte hiçbir zaman Ermenilerle bir alakasının olmadığını belirterek, Ermenilerin bölgeye gelerek kendileriyle bir alakası olmayan bölgeyi işgal ettiğini aktardı.

Hocalı'nın Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olduğuna işaret eden Hacıyeva, "Hoca, alim demektir. Bu anlamda o toprakta yetişen bizim Türkler, medeniyeti bilen, alim, bilgin insanlardır. Ermeniler tarihte hep şaşmış, aklı hasta bir millettir. İsminden belli, Hocalı. O topraklar adından da bellidir ki Ermeni ile hiçbir ilgisi yoktur. Hocalı'da geçmişte yaşayan insanlar, oradaki tarihi medeniyet Ermenilerin gözüne bir hançer gibi batmış, bu nedenle o şehri hep mahvetmeyi düşünmüşlerdir." diye konuştu.