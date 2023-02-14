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Azerbaycanlı sanatçılar eserlerini Türkiye için yorumladı

Azerbaycanlı ünlüler, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, eserlerini Türkiye'ye destek amacıyla yorumladı. Sanatçılar, sosyal medya hesaplarından, "Tek Yürek" mesajı da verdi

Azerbaycanlı sanatçılar eserlerini Türkiye için yorumladı - Magazin haberleri
AA

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektörü, besteci Siyavuş Kerimi'nin, yaptığı ve piyanosuyla çaldığı besteyi yorumlayan ses sanatçısı Zabite Aliyeva, Türkiye'deki herkesi çok sevdiğini belirterek, "Şarkımda da söylediğim gibi; kederine kardeş kurban. İlk günden bugüne tüm Azerbaycan halkı size dua ediyor, herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz sanatçılar olarak hüznünüze müzikle ortak olduk. Tek bir söz var, 'Yüreğim ağlıyor'. Videomu her izlediğinizde böyle düşünün, böyle hissedin" dedi.

Rektör Siyavuş Kerimi, iki depremin kendilerini de çok derinden etkilediğini belirterek, "Kardeş Türk milletinin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"ZOR GÜNDE DE BERABERİZ"

Azerbaycan'dan gelen arama-kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki çalışmasına işaret eden Kerimi, şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatına göre kurtarıcılar, doktor ve gönüllüler Türkiye'ye gönderiliyor. Ülkemizde başlatılan yardım dayanışmasına Devlet Konservatuvarı adına biz de katıldık. 'İki Devlet Tek millet', olarak iyi günde de zor günde de hep beraberiz. Yıkıcı deprem sonucu yaşadığınız trajediyi kalp ağrısıyla paylaştığımızı size sanatımızla iletmek istedik.

"KURTARILAN HER RUH BİZİ MUTLU EDİYOR"

Kamança sanatçısı Toghrul Asadullayev, paylaştığı videolu mesajında, "Aziz kardeşlerimiz, aziz Türk milleti bu zelzele bizi çok sarstı. Allah'tan ümitler kesilmez. İnşallah sağ kalanlar çok olur. Acınız acımız, kederiniz kederimiz, sevinciniz sevincimizdir. Yaşasın büyük Türk halkı. Biz her zaman bir yumruk gibiyiz. Yüreklerimiz bir atar, kalplerimiz sizinledir. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" ifadelerini kullandı.

Afet bölgesinde yaşananları sosyal medyadan ve televizyondan ailece takip ettiklerini dile getiren Asadullayev, şunları aktardı:

Kurtarılan her ruh bizi mutlu ediyor. Maalesef ölen insanlar bizi çok üzüyor. Azerbaycan'dan gelen kurtarıcılarımız işlerini profesyonelce yapıyor. Her Azerbaycan vatandaşı Türkiye için yardım topluyor. Azerbaycan'da çok büyük bir yardım kampanyası başlatıldı. Bu bizim içimizden geliyor. Cumhurbaşkanı'mız Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Devletimiz elinden geldiğince Türkiye'ye yardım ediyor ve etmeye de devam ediyor. Enkaz konusunda yardım için Türkiye'ye gitmek isteyen çok sayıda insan var. Bütün Türk dünyasının kalbi Türkiye'de. Televizyon kanallarımızın muhabirleri deprem bölgesinde çekim yapıyor. Bütün Azerbaycan medyası Türkiye'deki depremi konuşuyor. Tüm kanallarımız müzik programlarını durdurmuştur. Depremzedeler için dua ediliyor. Biz bir millet ve iki devletiz. Tek yumruk, tek yürek, tek ruh Türkiye-Azerbaycan...

"BİZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Asadullayev, Azerbaycan devlet sanatçılarının, depremde hayatını kaybedenleri müzik ile andığını, kendisinin ise Berivan isimli eseri seslendirdiğini vurgulayarak, "Bu şarkı, sevdiği birini kaybetmiş bir insanın ağlamasıdır. Bu şarkıyı hayatını kaybedenlere ithaf ediyorum. Allah ölenlere rahmet, depremden kurtulanlara şifalar versin. Evsiz kalan kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye. Biz her zaman yanındayız. Allah Türk'ü korusun. Yaşasın Türk dünyası..." dedi.

Devlet Sanatçısı Gülyanak Memmedova üzüntüsünü, "Bir sanatçı olarak Türkiye'ye ve Türk insanına olan sevgimi kendi sesimle söylediğim şarkıyla ifade etmek istedim. Her zaman Türk halkının yanındayım. Kardeşliğimize ve birliğimize büyük değer veriyorum. Sizin acınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimizdir. Dualarım her zaman sizinle sevgili Türkiye..." sözleriyle aktardı.

"DUALARIMIZ HER ZAMAN SİZİNLE"

Azerbaycan ve Türkiye'nin her koşulda ve her yerde bir olduklarının altını çizen Memmedova, şöyle devam etti:

İki devlet bile olsak tek milletiz. Elbette Azerbaycan, böylesine korkunç bir trajedide Türkiye'ye yardım etmeli ve edecektir. Türkiye de her zaman yanımızda oldu. 44 gün süren savaş boyunca Azerbaycan'a sevgisini, ilgisini, dikkatini ve yardımını esirgemedi. Azerbaycan ve Türkiye birbirine kök, ruh ve kan bağıyla bağlıdır. Her zaman kardeş olarak birlikte yürüyecek.

Halk sanatçısı Nurettin Mehdikhanlı ile Türkiye sevgimizi, duygularımızı, notalar ve şiirlerle anlatmak istedik. Allah Türkiye'mizi ve Azerbaycan'ımızı korusun. Dualarımız her zaman sizinle..." şeklinde konuştu.

"AZERBAYCAN'IN HER YERİNDE YAS VAR"

Piyanist Elvin Feridli de üzüntüsünü, "Türk kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Türkiye'de yaşanan olaylar bizleri derinden sarstı. Acınız acımızdır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına Allah'tan sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Ulu önderimiz Haydar Aliyev'in de dediği gibi; 'Bir millet, iki devlet...' İyi günde, kötü günde her zaman birbirimize destek olmalıyız. Şarkımı söylediğimde kendimi orada hissettim ve onların acısını yaşadım, bu bana çok derin bir acı verdi" sözleriyle ifade etti.

Azerbaycan halk müziği sanatçısı Mansum İbrahimov ise depremin Azerbaycan'daki herkesi etkilediğini aktararak, "Bir sanatçı olarak ben ve arkadaşlarım Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz. Bugünlerde hepimizin kalbi Türkiye ve afet bölgesi ile atıyor. Çünkü Türkiye bizim öz milletimizdir. Tek yürek, tek ruh, tek millet, iki devletiz. Azerbaycan'ın her yerinde yas var. Kimse mutlu değil. Hepimizin kalbi ağlıyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE GÖZYAŞLARINI SİL"

İbrahimov, Azerbaycan'daki herkesin yardım için Türkiye'ye gitmeye hazır olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çünkü Türkiye bizim kendimizdir. Türk milleti büyük bir millettir. Yakında bu felaketten kurtulacak. Birliğimiz sayesinde Allah'ın yardımıyla çıkacağız. Bu parçayı çalarken kalbimizden kara kanlar akıyor. Umuyoruz ki ölü sayısı artmaz. Karabağ'ımızı düşmandan kurtardığımız gibi, şimdi de bu durumdan tek yumruk olarak çıkacağız. Allah Türkiye'yi korusun. Sizin acınız bizim acımızdır. Dualarımız her zaman sizinle. Başın sağ olsun Türkiye, gözyaşlarını sil. Azerbaycan her zaman, ebediyen yanınızda...

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç ise depremin Azerbaycan halkında derin üzüntüye sebep olduğuna dikkati çekti.

"AZERBAYCAN HALKI BÜYÜK BİR ZİNCİR OLUŞTURDU"

Birinci Dünya Savaşı ve istiklal mücadelesi sırasında Azerbaycan aydınlarının "Kardeş Kömeği" adlı dergi çıkarıp, toplanan paraları Türkiye'ye gönderdiğini vurgulayan Karakılıç, şöyle devam etti:

Tarih yine tekerrür etti ve Türkiye asrın felaketiyle sarsılınca Azerbaycan halkı, sanki Türkiye elden gitmiş üzüntüsüyle adete teyakkuza geçerek tek yürek oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere bütün Azerbaycan halkı büyük bir zincir oluşturdu ve Türkiye'nin en zor gününde olanca gücüyle destek verdi. Kimi yattığı döşeğini, yatağını, kimi üstündeki paltosunu çıkarıp gönderdi, kimi evindeki ısıtıcıyı yolladı. Bu kuşkusuz kardeşin kardeşe sarsılmaz bir imanla bağlı kalması ve yardım etmesiydi. Azerbaycan'da bir haftada olan bitenler birkaç filme, romana vesile olacak gerçek hikayelerdir. Bu hikayelerden bazılarını da Azerbaycanlı sanatçılar yazdı.

"YÜREKLERİNE ACI DÜŞTÜ"

Karakılıç, eserlerini Türkiye'ye destek amacıyla yorumlayan sanatçılara da değinerek, "Azerbaycan Milli Konservatuvar Akademisi Rektörü dostum Siyavuş Kerimi'nin bestelediği ve Zabite Aliyeva'nın okuduğu ağıt da bir hikayedir. Depremin tesirini yüreğinde hisseden Siyavuş Kerimi, 'Her derdinle seninledir Azerbaycan/Kederine kurban gardaş' diyor. Türkiye, nasıl ki Azerbaycan'ın her derdiyle dertlenmişse, Azerbaycan da Türkiye'nin derdiyle adeta kavruldu, yüreklerine acı düştü. Azerbaycan'ın büyük sanatçıları Nezaket Teymurova, Gülyanak Memmedova, Mansum İbrahimov, Elvin Feridli, Toghrul Asadullayev eserleri ve mesajlarıyla destek olmaya, Türk halkının moralini diri tutmaya çalıştı. Sanatın yüksek diliyle eser veren Azerbaycanlı sanatçılar, kuşkusuz hala Türk halkına çeşitli mecralardan destek olmaya devam ediyorlar" dedi.

Azerbaycanlı ünlü caz piyanisti Emil Efrasiyab da eseriyle destek veren sanatçılar arasında yer aldı.

Fotoğraflar: AA

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