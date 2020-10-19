Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinden ülkelerine destek

AA

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu.

Kastamonu Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Tural İsabayli yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın cephede uğradığı başarısızlıklar sonucu sivilleri hedef aldığını belirtti.

Uluslararası kurum ve kuruluşların, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayanan bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade eden İsabayli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve halkına şükranlarımızı sunar, bu birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz olacağını ifade etmek isteriz. Kastamonu Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı gençler olarak, devletimizin, ordumuzun ve Başkumandanımızın yanında olduğumuzu, devletimizin izlediği politikayı tam olarak desteklediğimizi, ihtiyaç duyulduğunda, çağrıldığımızda, cepheye giderek vatan toprağımızı savunma vazifemizi tereddütsüz yerine getireceğimizi buradan bütün dünyaya ilan etmek isteriz." dedi.

İsabayli, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşacağı günün yakın olduğunu vurgulayarak "Vatan uğrunda şehit olanların ailelerine ve yakınlarına ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Allah halkımızı ve vatanımızı korusun. Karabağ Azerbaycan'dır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler Azerbaycan'a destek sloganları attı.