Azimli öğretmen, dislektik öğrencisine doğru yöntemle okuma yazma öğretti

AA

Kartancı'nın okulu, AB ile Türkiye'nin ortak finansmanı, UNICEF'in teknik desteğiyle MEB'in "Eğitimde Birlikteyiz" sloganıyla yürüttüğü "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"nin pilot okulu seçildi.

Kartancı, projenin Ankara'daki kapanış toplantısında, okuma yazma ve dil becerilerinde özel öğrenme güçlüğüne neden olan disleksi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayan öğrencisine uyguladığı kapsayıcı eğitim uygulamalarının sonuçlarını, yaptığı sunumla meslektaşlarıyla paylaştı.

MEB uzmanlarınca, Kartancı'nın pilot seçilen okulunda öğretmenlere ve velilere farkındalık eğitimleri verildi ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için yapılması gerekenler konusunda çalışma yürütüldü.

Kapsayıcı eğitim konusunda verilen eğitimlerle öğrenme güçlüğü bulunan öğrencinin eğitim sürecine nasıl katılabileceği konusunda bilgi sahibi olan Kartancı, okula yeni başlayan öğrencisinde rehber öğretmenle, sosyal iletişimde zayıflık, akran ilişkilerinde ve kurallara uymada güçlük, aşırı hareketlilik, dikkat süresinde kısalık tespit etti.

Öğrencisinin eğitim imkanlarına ulaşımını destekleyecek şekilde sınıfı yeniden düzenleyen Ümmühan öğretmen, kapsayıcı eğitim uygulamaları çerçevesinde gönderilen etkinlik örneklerini uyguladı.

Kartancı, öğrencisinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağladı ve ilgi alanına göre materyal ve yöntemler kullandı.

- Okulu keyifli etkinliklerle sevdi

Ümmühan öğretmen, çok sevdiği sulu boya çalışmasını sık sık yaptırdığı öğrencisinin, keyifli vakit geçirdiği okulu sevmesini sağladı.

Kapsayıcı eğitim süreci sonunda öğrencinin sosyal ilişkilerinde güçlenme, akranlarıyla olumlu ilişkiler kurma, dikkat süresinde uzama, duygusal ve bilişsel gelişiminde ilerleme kaydedildi.

Bu uygulamaların ardından okuma yazmayı öğrenen öğrenci, arkadaşları gibi hikaye kitaplarını okuyabilecek duruma geldi. Birinci sınıf öğrencisinin, dakikada ortalama 25-30 kelime okuduğu ölçüldü.

Öğrencinin daha önce 2-4 dakika arasında değişen etkinliklere katılım süresi, 2 ay gibi kısa sürede 10 dakikaya ulaştı. Öğrenci, arkadaşlarıyla etkileşim halinde grup çalışması yapmaya başladı. Samsun'da düzenlenen Çocuk Şenliği'nde tüm atölyelere katılım gösteren öğrenci, burada da keyifli saatler geçirdi.

- Kurallara uymayı, iletişim kurmayı öğrendi

Kartancı, meslektaşlarıyla öğrencisinin başarı sevincini paylaştığı sunumunda, "Öğrencimizin kapsayıcı eğitim uygulamalarından sonra arkadaşlarıyla rahatça iletişime geçebildiği, onlara sarıldığı, diğer okul çalışanlarına da gerektiğinde kendini ifade edebildiği, akranlarıyla oyun oynarken kurallara uyabildiği, grup etkinliklerine katıldığı, sık sık öğretmenine sarıldığı, duygularını yönetme konusunda ilerleme gösterdiği ve okuma yazma öğrendiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı olan öğrenciye kuralların net öğretilmesi gerektiğine işaret eden Kartancı, şunları kaydetti:

"Olumlu davranışlar tebrik edilmeli, aile ile işbirliği içinde olunmalı, bu öğrencilere mümkün olduğunca az 'hayır' denmeli, fazla enerjisini atması için spor aktivitelerine yönlendirilmeli, dislektik bir öğrenciye diğerleri ile aynı sayfa sayısınca ödev verilmemeli, sınıfta da diğer öğrencilerin yaptığı her etkinliği tam yapması beklenmemeli. Görev dağılımı ona göre yapılmalı. Eğitim yöntemi öğrencinin o anki durumuna göre değişiklik göstermeli."

- 32 bin çocuğa ulaşıldı

Toplam bütçesi 2 milyon 950 bin avro olan "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi", 29 Mayıs 2017'de başladı, 36 ay sürdü. Proje, 3-7 yaş grubunda kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısının en fazla olduğu Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun'da 90 pilot okulda uygulandı.

Projeyle sadece engeli olan çocuklar ve ailelerine değil, tipik gelişim gösteren çocuklar ve ailelerine de ulaşıldı.

Engelliler için erken çocuklukta kapsayıcı eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası literatür taranarak durum analizi hazırlandı. Ayrıca 3-4, 5-6 ve 6-7 yaş gruplarının her biri için Çocuk Etkinlik Kitap setleri, Öğretmen Etkinlik El Kitabı ile Öykü Kitabı setleri geliştirildi ve pilot okullarda öğrenim gören 32 bin öğrenciye dağıtıldı.

Engeli olan çocukların haklarına ilişkin aileler ile toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla 6 pilot ilde 12 farkındalık artırma semineri düzenlendi ve yaklaşık 16 bin veliye ulaşıldı. Engeli olan çocuklar ve tipik gelişim gösteren akranlarının beraber oynayabileceği oyunlar geliştirildi. Pilot illerde bu oyunların oynandığı ve yaklaşık 6 bin çocuğun katıldığı "Çocuk Şenlikleri" düzenlendi.

Öğretmenlere 3-7 yaş arası çocuklar için kaliteli kapsayıcı eğitim becerilerini kazandırmayı amaçlayan "Öğretmen Eğitim Modülü", EBA'ya yüklendi.