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Haberler Televizyon Aziz 16. Bölüm Ön İzlemesi! Aziz dizisi 16. bölümde neler olacak?
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Aziz 16. Bölüm Ön İzlemesi yayında!

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizisi Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. Aziz'in açıkça Pierre'e gözdağı verdiği sahnede ikili arasındaki savaş kızışıyor. İşte Aziz 16. Bölüm Ön İzlemesi

Aziz 16. Bölüm Ön İzlemesi! Aziz dizisi 16. bölümde neler olacak?

Aziz, Efnan'dan uzak durması için Pierre'i uyarırken, "Can damarına basılmış bir Türk'ün öfkesini görmek istemezsiniz!" sözleriyle mesajını net bir şekilde veriyor. Peki bu savaşın kazananı kim olacaktı? Aziz mi, yoksa Pierre mi?

İşte Aziz'in 16. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

AZİZ'İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını artırırlar. Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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