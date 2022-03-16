Pierre'den Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenen Aziz, Dilruba'yla yüzleşiyor.

AZİZ İLE DİLRUBA YÜZLEŞİYOR!



Aziz'in her şeyi bildiğini duyan Dilruba gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, "Kendini benim için feda etmişsin..." sözlerine vereceği yanıt şimdiden büyük merak konusu oluyor.

AZİZ'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar. Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba'nın hayatını altüst etmektedir. Bu sırada Aziz'in, Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba'nın eski defterleri açmasına neden olur.

Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz'in Pierre'i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer. Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre'in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!