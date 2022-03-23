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Haberler Televizyon Aziz 19. bölüm ön izlemesi yayında! Aziz dizisi 19. bölümde neler olacak?
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Aziz 19. bölüm ön izlemesi yayında!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz'in yeni bölümünden duygu dolu bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Peki, Aziz dizisi 19. bölümde neler olacak? İşte Aziz 19. bölüm ön izlemesi

Aziz 19. bölüm ön izlemesi yayında! Aziz dizisi 19. bölümde neler olacak?

Efnan'ın yaralı halde yatan Aziz'in başında gözyaşı döktüğü sahnede genç kadının hali izleyenleri derinden etkiliyor. Efnan, Aziz'e "Sabaha kadar dayan olur mu sevdiğim..." derken akıllara "Hekim yetişebilecek mi?" sorusu geliyor.

İşte Aziz'in 19. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

AZİZ'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır. Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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