Aziz Behich: "İstediğimiz gibi olmadı"

Başakşehir'in Roma'ya 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Aziz Behich açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFER MÜTHİŞTİ"

İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan sol kanat oyuncusu, "Bu maçı kendi sahamızda kazanmak istedik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, atmosfer müthişti, 90 dakika bizi yalnız bırakmadılar. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı, 2. yarıya 0-0 gibi başlayacağız dedik ve gol yemedik." dedi.

"GRUPTAN ÇIKABİLİRİZ"

Aziz Behich sözlerini "Gladbach maçını kazanırsak gruptan çıkarız. Şimdi bu maçı arkamızda bırakmalıyız. Hafta sonu önemli lig maçımız var, ona bakacağız" ifadeleriyle tamamladı.