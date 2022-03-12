'Aziz' planıyla 'Efnan'ı kurtardı! 0:00 / 0:00

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Aziz’in dün akşam yayınlanan 17. bölümü heyecan dolu gelişmelere sahne oldu. Efnan’ın mahkeme günü gelip çattı. Aziz herkesi şaşırtarak Efnan’ın savunmasını kendi yapmak istedi. Kocası olarak bunu yapmasının hakkı olduğunu bilen Aziz, imam nikâhlarının kıyıldığını açıkladı.

Aziz, kurallara göre cezası kesilen suçun tekrar yargılaması olmayacağını söylerken bu sırada Hatice Ana gazetecilerin önünde oğlu Zülfikar’ın suçsuz yere asıldığını haykırıyordu. Efnan’ın suçlu olduğuna hükmedilirse engelli bir Türk gencini yargısızca infaz ettiği duyulacağı için Pierre korkudan titremeye başladı.

Adalet seslerinin yankılandığı mahkemede Hâkim kararını verdi, davayı düşürdü. Sevinç çığlıkları arasında Efnan ve Aziz birbirlerine sımsıkı sarıldı.

Aziz’in planı Efnan’ı kurtarıyor;

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Ancak yenilgiyi kabullenemeyen Pierre’in bir hamlesi daha vardı. Efnan’ı Aziz’den ayırmak isterken evlendiklerini öğrenen Pierre, yıkılsa da son kozunu oynadı ve Aziz’e, Dilruba’nın Adem ile kendisini cezadan kurtarmak için evlendiğini söyledi. Gerçeği öğrenen Aziz allak bullak oldu. Peki, Aziz öğrendiği bu gerçek karşısında ne yapacaktı?

Aziz, büyük gerçeği öğreniyor;

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SOSYAL MEDYA #AŞIKLARÖLMEZ DEDİ!

‘Aziz’in 17. bölümü ABC1 20+'da 5.37 izlenme oranı (rating) 11.93 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.07 izlenme oranı (rating) 11.40 izlenme payı (share), AB'de ise 4.44 izlenme oranı (rating) 10.93 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. Bölüm etiketi #AşıklarÖlmez Twitter Türkiye’de 6 saat 15 dakika, #Aziz ise 5 saat 5 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

PİERRE, EFNAN’I TUTUKLADI

Rüzgâr gibi koşan atıyla Efnan’ı bulmak için yola çıkan Aziz, Efnan’ın Fransızlar tarafından götürüldüğünü öğrendi. Tutuklanan ve idare binasına getirilen Efnan’ın yanına koşan Aziz, sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak istedi. Gözü yaşlı Efnan götürülürken, Aziz’in kalbini söküp almak isteyen Pierre buz gibi bir yüzle onları izledi. Öfkeden deliye dönen Aziz, Efnan’a ulaşmanın yollarını ararken Pierre, Efnan’a Andre cinayetini itiraf etmesi için baskı yapıyordu. Aziz’i ele vermeyen Efnan, tutuklanmaya razıydı.

“Seni can evinden vuracağımı söylemiştim Aziz Payidar!”

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AZİZ, EFNAN’I GÖREBİLMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Tüm bu olaylar sırasında Dilruba ve Adem arasında ise şoke edici bir gelişme yaşandı. Dilruba’nın, Efnan’ın gidişine sevindiğini iddia eden Adem’in kıskançlıktan gözü döndü. Giderek yükselen ve Dilruba’nın hiçbir lafına inanmayan Adem, gösterdiği sert tepkiyle onun canını yaktı. Bu anlara şahit olan Aslan gözlerine inanamazken, ikiliye Efnan’ın tutuklandığı haberini verdi. Efnan’a ulaşamayan Aziz ise karakolda olay çıkararak, polisleri dövdü. Tutuklanarak Efnan’la görüşme şansı yakalayan Aziz’in, sevdiği kadına nezarethanede de olsa kavuştuğu duygu dolu anlar izleyenleri de derinden etkiledi.

Aziz, Efnan’ı görmek için kendisini tutuklatıyor;

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PİERRE’DEN EFNAN’A ŞOKE EDEN TEKLİF

Nezarethaneye gelen Pierre, Efnan’ı idamla tehdit ederken buna daha fazla dayanamayan Aziz, Andre’yi öldürdüğünü itiraf etti. Efnan ise kendi yaptığını söyledi. Ancak Pierre, Aziz’in canını daha çok yakmak ve kendi acısının aynısını yaşatmak için Aziz’in ifadesini kabul etmeyerek Efnan’ı suçladı. Olanlardan kurtulmak için bir yol sunan Pierre, Efnan’ı kendi himayesine almak isterken, Efnan ölmeyi tercih etti.

“Andre’yi ben öldürdüm”

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AZİZ İLE EFNAN EVLENDİ

Efnan’ı kurtarmak için kendi canını ortaya koyan Aziz, mahkemede Andre’yi öldürdüğünü itiraf etse de nişanlısını korumak için yaptığı söylendi. Galip’i şahit getiren Aziz, suçunu kanıtlamak istedi ancak Galip, Pierre ile aralarındaki ilişkiyi düzeltmek için hiçbir şey bilmediğini söyleyerek yalancı şahitlik yaptı. Mahkeme bir gün daha ertelendi. Polis arkadaşının yardımıyla, idam edileceğine inanan Efnan’ın yanına giden Aziz, nişanlısına beyaz gelinliğini giydirdi. Sonunda Efnan ve Aziz’in imam nikâhı kıyıldı. Genç aşıkların duygusal sahnesi izleyenlerin de yüreklerine dokundu. İkilinin evliliği sosyal medyada da çok ses getirdi. #AzEf çifti 3 saat 20 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Aziz ile Efnan’ın nikahı;

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!