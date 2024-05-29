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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları için bulunduğu Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:45
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        Aziz Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret etti
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        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

        Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olan eski kulüp başkanlarından Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu listesindeki isimler, Ankara programları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Aziz Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yıldırım, Anıtkabir'de kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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