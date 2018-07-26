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Seçim çalışmaları sırasında İzmir'de üyelerle buluştuğu toplantıda "350 ile 400 milyon Euro arasında Fenerbahçe'nin borcu var. Bunun yanında da Fenerbahçe'nin mal varlığı, bizim aldığımız... Zaten öncesinde ne 1 metrekare arsa, ne de tapu vardı. Yönetim olarak aldığımız arazilerle, şu andaki mali tabloda; bunlar Fenerbahçe'nin borçlarını kapatacak pozisyonda. Satma kararı alırsak, borçları sıfırlarız" ifadelerini kullanan Yıldırım'ın, Koç'un açıkladığı miktarlar sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.