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Aziz Yıldırım: Vefa Küçük'e kırgınım

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, açılışı 1 yıl ertelenen Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili Vefa Küçük'e kırgın olduğunu söyledi

21 Ağustos 2018 Salı, 10:52:52 | Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Ntv'deki "En güzel buluşmalar" programında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ali Koç'un kongrede yapmış olduğu konuşmalar yanlıştı. Onları tarih ve Fenerbahçe camiası zamanı geldiğinde cevap verecektir. Bana sataşma olmadığı sürece de fazla bu işlerin içine girmeyi düşünmediğimi ifade ettim. Beklentim Fenerbahçe'ye hizmet etmeleri, Fenerbahçe'yi bizden de iyi noktalara getirmeleri... O noktaya gelirse hepimiz sevineceğiz, hiç kimseye kırgınlığım yok.

Bu program vasıtasıyla Vefa Bey'e (Küçük) bir şey söyleyeyim, üniversite şartları belliydi, bütün üniversite projesini Vefa Bey yürüttü. Üniversiteyi 1 yıl ertelemeleri, 100 kişiye yakın öğretim görevlisi alındı. Bunların hepsini Vefa Bey organize etti. Bunların hiçbirine karışmadım, hiçbir ilgi alakam da olmadı. Bana getirdiler, evrak imzaladım. Arkasındayım. Ama Vefa Bey'in en azından "Siz bunları geriye atıyorsunuz ama bu adamları biz aldık, bu binayı ben kiraladım, inşaatı ben yaptırdım, bunların hepsiyle ilgili bilgim var" demesi lazım. Tamamen dışarı çekilmiş, hiçbir şey söylemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. İnsanların her türlü şartlarda yaptıkları doğruysa onlara sahip olması gerekir. Bunlarla ilgili Vefa Bey'e kırgınım." 

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Yorumlar 4
  • Misafir 24 dakika önce
    Aziz bey bugün bayram, bayramlaşalım sevelim sevilelim.
  • Misafir 30 dakika önce
    Aziz başkan , değerli yıllarını bu güzide kulübe hizmet etmek ile geçirdikten sonra , üzücü bir şekilde seçimleri kaybederek gitmen hiç yakışık almadı. Şayet çevrene kulak verse idin , şimdi onursal başkan idin , ama sen kendinden başkasını dinleme gereği görmedin. Kaybettiğin seçimin videosunu bir daha bir daha bir daha izle ve oradan dersler çıkar.
  • Misafir 34 dakika önce
    senin yüzünden futboldan soğudum hala konuşuyon İYİ BAYRAMLAR
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