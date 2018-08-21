Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Ntv'deki "En güzel buluşmalar" programında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ali Koç'un kongrede yapmış olduğu konuşmalar yanlıştı. Onları tarih ve Fenerbahçe camiası zamanı geldiğinde cevap verecektir. Bana sataşma olmadığı sürece de fazla bu işlerin içine girmeyi düşünmediğimi ifade ettim. Beklentim Fenerbahçe'ye hizmet etmeleri, Fenerbahçe'yi bizden de iyi noktalara getirmeleri... O noktaya gelirse hepimiz sevineceğiz, hiç kimseye kırgınlığım yok.

Bu program vasıtasıyla Vefa Bey'e (Küçük) bir şey söyleyeyim, üniversite şartları belliydi, bütün üniversite projesini Vefa Bey yürüttü. Üniversiteyi 1 yıl ertelemeleri, 100 kişiye yakın öğretim görevlisi alındı. Bunların hepsini Vefa Bey organize etti. Bunların hiçbirine karışmadım, hiçbir ilgi alakam da olmadı. Bana getirdiler, evrak imzaladım. Arkasındayım. Ama Vefa Bey'in en azından "Siz bunları geriye atıyorsunuz ama bu adamları biz aldık, bu binayı ben kiraladım, inşaatı ben yaptırdım, bunların hepsiyle ilgili bilgim var" demesi lazım. Tamamen dışarı çekilmiş, hiçbir şey söylemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. İnsanların her türlü şartlarda yaptıkları doğruysa onlara sahip olması gerekir. Bunlarla ilgili Vefa Bey'e kırgınım."

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