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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan kongre üyelerine çağrı - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan kongre üyelerine çağrı

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu'nun, Genel Kurul'un Divan Başkanı olması gerektiğini ifade ederek, tüm üyeleri seçimde oy kullanmak için stada davet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:18
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        Aziz Yıldırım'dan kongre üyelerine çağrı
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        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu'nun, Genel Kurul'un Divan Başkanı olması gerektiğini ifade ederek, tüm üyeleri 8 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da oy kullanmak için stada davet etti.

        Aziz Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Saygıdeğer kongre üyelerimiz, sevgili taraftarlarımız,

        8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda, saat 09.30'dan itibaren stadımızda yerimizi alacağız. Mevcut Başkan Sayın Ali Koç'un, kazandığı takdirde, yakın zamanda rekor bir oyla seçilmiş Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağı yönündeki demeçleri son derece anti-demokratik ve anti-kurumsaldır. Bununla birlikte Sayın Koç, bu açıklamalarıyla, genel kurulun divan yönetimine ambargo koyma hedefini açıkça belli etmiştir Genel Kurulumuzun eşit ve adil şartlarda idare edilebilmesi, 2 gün boyunca yaşayacağımız yoğun kongre ortamının profesyonellik ve adalet ile yönetilmesi ve her bir kongre üyemizin hakkının sonuna kadar muhafaza edilebilmesi adına, kurumsal yapımızın bir gereği olarak, yakın zamanda rekor oyla seçilmiş mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, 3 Temmuz'da kulübümüz için aylarca hapis yatıp bedel ödemiş olan Sayın Şekip Mosturoğlu'nun, Genel Kurul'un Divan Başkanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün genel kurul üyelerimizi de, adalet duygusundan şüphemizin olmadığı, tüzüğümüzü noktasından virgülüne kadar uygulayacağına emin olduğumuz, Sayın Şekip Mosturoğlu lehine oy kullanmaya davet ediyor, tüm üyelerimizi 8 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da stadımıza bekliyoruz."

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