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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

        Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:55
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        Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a ziyaret
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        Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı ziyaret etti. Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

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