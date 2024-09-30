Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı ziyaret etti. Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.