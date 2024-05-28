Aziz Yıldırım: Londra'da Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sosyal medyada Londra'ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" diye konuştu.