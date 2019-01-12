Azize Sibel Gönül kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Gebze Belediye Başkan Adaylığı için Azize Sibel Gönül'ün ismi açıklandı. İşte, Azize Sibel Gönül'ün hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

12 Ağustos 1966′da İstanbul’da doğdu. 1967 yılından itibaren İzmit-Kocaeli de ikamet etti. Babasının adı Kaya, annesinin adı Ayten’dir. Öğrenim hayatını sırasıyla İzmit 50.Yıl İlkokulu, İzmit Ortaokulu ve İzmit Lisesi’nde okuyarak yüksek öğrenimini 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Azize Sibel Gönül evli ve iki erkek çocuk annesidir.

Ak Partinin kuruluşunda Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu üyeliğiyle başlayan Azize Sibel Gönül, 2003 yılından 5 Mayıs 2007 tarihine kadar Ak Parti Kocaeli İl Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev aldı. 2007 Genel Seçimlerinde Ak Partiden milletvekili adayı olarak 23’üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM’de Ak Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Sözcülüğü görevini üstlendi. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarının 2. olağan kongresinde MYK ve MKYK üyesi seçildi. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı) görevi verildi.

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Ak Partiden yeniden aday olarak 24’üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Azize Sibel Gönül, bu dönemde TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı olarak siyasi çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ