Bir diğer adı nitrojen de olan azot elementi renksiz, tatsız ve kokusuz bir gaz olarak tarif edilebilir. Besinlerin korunması ve saklanmasından, otomotiv ve uçak sanayine kadar birçok alanda kullanılan azot elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Azot simgesi nedir? İşte azot elementi hakkındaki tüm detaylar…
Azot Simgesi Nedir?
Dünya atmosferinin yaklaşık olarak %78’ini meydana getiren azotun sembolü N’dir. İsmini sodyum karbonat anlamına gelen “nitron” ve üreten anlamına gelen “gene” kelimelerinden alan nitrojen (azot) elementi ilk kez 1770’lerde keşfedilmiştir.
Azot Elementi Özellikleri
İlk olarak 1770’lerde keşfedilen azot gazı, başlangıçta gübre üretimi gibi zirai amaçlarla kullanılmış; bu elementin bilimsel kaynaklara girmesi ise 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Azot ya da bir diğer ismiyle nitrojen elementin mucidi, İskoç kimyager Daniel Rutherford olarak kabul edilir. İskoç kimyager, 1772 yılında bu gazın diğer gazlardan farklı olduğunu keşfetmiş ve ona “zararlı hava, sabit hava” gibi isimler vermiştir. Günümüzde kullanılan azot ya da nitrojen kelimelerinin ortaya çıkışı ise daha sonra gerçekleşmiştir. Fransız kimyager Antoine-Laurent de Lavoisier; Yunancada cansız anlamına gelen azotos kelimesinden azote sözcüğünü türetmiştir. Nitrojen kelimesinin ortaya çıkışı ise 1790 senesinde gerçekleşmiştir. Bir başka Fransız kimyager olan Antoine Chaptal, nitron ve gene kelimelerini birleştirerek nitrojen sözcüğünü meydana getirmiştir.
Dünya’nın atmosferinde en çok bulunan element olan azot; renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Kaynama noktası -196 derece olan bu elementin erime noktası ise -210 santigrat derecedir. Amino asit, amonyak, siyanür gibi bileşikler de oluşturan azot ya da nitrojen elementinin en önemli kaynağı havadır ve sıvı ya da gaz azot havadan distilasyon yöntemleri ile elde edilmektedir.
Azot elementinin öne çıkan özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir.
- Atmosferdeki oksijen ile karışım halinde bulunan azotun oranı %78’dir.
- Dünyada var olan tüm canlı dokularda azot bulunmaktadır.
- Evrende en bol bulunan elementler arasında yedinci sırada bulunmaktadır.
- Proteinlerin oluşmasında önemli bir rolü olan azot; bu özelliği sebebiyle canlılığın devamı için en gerekli elementlerden bir tanesidir.
- Memeli canlıların idrarlarında bulunmaktadır.
- Azot elementinin moleküllerini güneş ışınları parçalayamaz.
Azot ya da bir diğer ismiyle nitrojen elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Endüstriden, yeme içme sektörüne kadar birçok alanda kullanılan bu elementin kullanım alanları; sıvı ve gaz azot olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenebilir.
Gaz azot; paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumakta, paslanmaz çeliğin üretiminde, yangın söndürme sistemlerinde, uçak ve yarış arabalarının lastiklerinin şişirilmesinde ve sıvı patlayıcıların üzerini örtmekte sıklıkla kullanılmaktadır.
Sıvı azot ise tıp alanında; ciltte yer alan kist ve siğilleri yok etmede, besinlerin, canlı dokuların soğutulması ve dondurulmasında, bilgisayar sistemlerinin soğutulmasında, kızılötesi ile çalışan detektörlerin soğutulmasında ve bilimsel çalışmalar için gerçekleştirilen deneylerde kullanılmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak özellikle azot elementi özellikle kimya alanında; gübre, patlayıcı, boya ve naylon yapımında da başvurulan bir elementtir.
Azot Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Atom numarası 7, sembolü ise N ile gösterilen bir ametal olan azot elementi; periyodik tabloda, 2. periyodun 15. grubunda yer almaktadır.
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