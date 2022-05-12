ABD'de yangın: Milyon dolarlık malikaneler kül oldu

Azovstal'da fabrikadaki askerler görüntülendi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın basın ofisinde çalışan foto muhabir, Azovstal Çelik Fabrikası'ndaki yaralı askerlerin derme çatma 'hastane' gibi alanlarda yaşadıklarını gözler önüne serdi.

AP'nin aktardığına göre fabrikaya son 24 saat içinde 34 kez bomba atıldı ve Rus birliklerin tesise saldırı girişimleri devam ediyor.

Sky News, tesiste kalan tüm sivillerin gittiğini ve içeride sadece askerlerin bulunduğunu ancak bunun kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu söyledi.

ZELENSKİY "RUSYA ÖNERİLEN SEÇENEKLERE İZİN VERMİYOR" DEMİŞTİ

Zelenskiy geçtiğimiz günlerde askerlerin Azovstal tesisindeki direnişlerini hala sürdürdüklerini söylemiş ve "Onları kurtarmak için mümkün olan tüm diplomatik araçları kullanıyoruz, ancak Rusya önerilen seçeneklerin hiçbirine izin vermiyor" demişti.

Nisan ayı ortasında Zelenskiy, 2500 ila 3000 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ve yaklaşık 10.000 kişinin de yaralandığını söylemişti.

EN YOĞUN ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDEN

Ukrayna makamları, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkenin doğusundaki saldırılarına devam ettiğini belirtmişti.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rus ordusunun en aktif faaliyetlerinin Slobojansk ve Donetsk yönlerinde gözlemlendiği kaydedilmişti.

Rus ordusunun Mariupol'daki esas çabalarının Azovstal fabrikası alanındaki Ukrayna askerlerini yok etmeye yoğunlaştığı kaydedilen açıklamada, bölgeye karadan ve havadan saldırılar düzenlendiği aktarılmıştı.