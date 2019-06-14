Model ve oyuncu Azra Akın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Azra Akın, sempatik ve samimi tavırları ile takdir topladı.

Bayram tatili için kısa süreliğine Edirne'ye giden güzel oyuncu, burada ailesi ile birlikte kısa bir tatil geçirmişti. Tatil sonrasında soluğu alışverişte alan Azra Akın, tek başına bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Bu kez ailesi ile birlikte Ege taraflarına tatile gideceğini söyleyen Akın, "Bu yaz ailemle birlikte vakit geçireceğiz. Demir'in de aramızda oluğu ilk tatilimiz olacağı için, bizim için de güzel ve özel bir tatil olacak. Oğlumuz ilk kez denizle tanışacak. Onun için de bir hayli mutluyuz" açıklamasında bulundu.