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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde kalan çocukları bir günlüğüne dışarıya çıkartarak örnek bir davranış sergileyen Akın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, şunları söyledi:

Cezaevinde şu an mevcut olan çocuklar, hepimizin çocuklarıdır. Tabii ki amacımız burada onları tek bir gün dışarı çıkartmak değildi. Bence onların yeri cezaevi değil. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, devam etmelidir diye düşünüyorum.