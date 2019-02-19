Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde kozmetik mağazalarını gezip alışveriş yapan Azra Akın, kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi bir şekilde cevap verdi.

Akın, “Hazır oğlum Demir’i uyutmuşken almam gereken birkaç şey vardı, onları almaya geldim. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor” açıklamasında bulundu. Akın, daha sonra yaklaşık iki saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.