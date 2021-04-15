Azra Akın: İyi ki bu adımı atmışız

"İyi ki bu adımı atmışız" 0:00 / 0:00

Geçtiğimiz aylarda cezaevinde anneleriyle birlikte yaşayan çocuklar için bir farkındalık kampanyası başlatan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal sorumluluk projelerinin her zaman hayatında önemli yer tuttuğunu dile getirmişti.

"Bu benim 'Dünya güzeli' unvanımla başladı. Ben o misyonu devam ettirmek istiyorum. Çünkü bir sorumluluk benim için, kişiliğimle bütünleştiği için hep yapmak istediğim bir konu. Hayatımın bir parçası bu zaten" diyen Akın, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için kolları sıvadı.

Azra Akın, Türkiye'nin birçok gecekondu bölgesinde bakkallarda biriken veresiye defterlerini kapatarak gündeme gelen ve 'Robin Hood' ismiyle anılan iş insanı Erdoğan Uludağ ile birlikte bir kampanya başlattı.

'Umudum Olur musun Derneği'nin Kurucu Başkanı Erdoğan Uludağ ile Yönetim Kurulu Başkanı Azra Akın

Demir adında bir oğlu olan 39 yaşındaki Akın, 'Umudum Olur musun Derneği' ile başlatılan bu kampanyayla koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitim ve sağlık masraflarının karşılanmasını hedefliyor.

"Çocuklar konusunda çok hassasım" ifadelerini kullanan ve şimdilerde Erdoğan Uludağ tarafından kurulan 'Umudum Olur musun Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Azra Akın ile kampanya çalışmasına dair konuştuk.

"HEPİMİZİN BU FEDAKAR İNSANLARA BORCU VAR"

- "Umudum Olur Musun Derneği ile yürüttüğünüz yeni kampanya hakkında bilgi verir misiniz?"

Derneğimiz bünyesinde yürüttüğümüz yeni kampanyamızın amacı pandemi nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına eğitim ve sağlık desteği vermek.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına biz de 'Umudum Olur Musun Derneği' olarak katkı sağlamak istiyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi bu süreçte en fazla yıpranan kişiler sağlık çalışanlarımız ve onların aileleri oldu. Bu süreçte korona olan hastaları iyileştirmek için canla başla çalışırken, kendi ailelerinden uzak kaldılar. Ne yazık ki aramızdan ayrılanlar oldu. Uzun süre anne-babasına hasret kalan ve sonrasında onları kaybeden çocuklarımıza destek vermek insanlık borcumuzdur. Hepimizin bu fedakar insanlara borcu var. Biz de onlara olan minnet borcumuzu ödemek, yanlarında olmak istiyoruz.

"ÇOK HASSASIM"

- "Çocuklar konusunda çok hassas olduğunuzu daha önce birçok kez dile getirmiştiniz. Bu kampanya fikri nasıl ortaya çıktı?"

Doğru, çok hassasım. Aynı şekilde derneğimizin kurucusu Erdoğan Uludağ da çocuklar ve gençler konusunda son derece duyarlı. Erdoğan Bey Kurucu Başkan ve ben de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iki koldan öncelik çocuklar olmak üzere çalışıyoruz.

Söz konusu çocuklar olunca bizim için akan sular duruyor. Pandemi sürecinde evlerimizde kendi çocuklarımızla birlikte otururken, oynarken hep sağlık çalışanlarının çocuklarını ve onları göremeyen anne-babalarını düşündük. Ulaşabildiğimiz 150 kadar çocuk ve gence dernek olarak eğitim ve sağlık bursu vermeye başladık. 2 bin 500 kadar çocuğumuza kışın bot, mont, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak armağan ettik. Yine online (uzaktan) eğitime ulaşamayan çocuklar ve gençlere bine yakın tablet ve bilgisayar ulaştırdık. Ancak daha fazla çocuğun ve gencin desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Daha çok evladımıza ulaşmak için farkındalık sağlamak gerektiğini düşünerek, kampanyayı başlattık.

Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de evlenmişti

"FARKINDALIK SAĞLAMAK İSTEDİK"

- "Kampanya ile neyi amaçladınız?"

Herkesin kendi can derdine düştüğü ve pek çok insanın gerek sağlık, gerek ekonomik açıdan etkilendiği bu süreçte bizleri kurtarmak için canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarına ve onların geride bıraktıkları evlatlarına dikkat çekmek, farkındalık sağlamak istedik.

Derneğimizin misyonu, zor durumda olan çocuklar ve gençler başta olmak üzere insanlara destek verebilmek. Biz ne sebeple olursa olsun ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere destek veriyoruz. Pandemi döneminde de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en zor çalışma şartlarına sahip kesim sağlık çalışanlarımızdı ve hala da öyle...

Onların aileleri de bu süreçte herkesten daha fazla etkilendi. Onların evde çalışmak gibi bir şansları yok. Aksine her zamankinden daha zorlu psikolojik ve fiziksel şartlara maruz kalıyorlar.

- "1 TL kampanyası nedir?"

Bu kampanyanın genel amacı farkındalık sağlamak, daha fazla çocuğa ve gence el uzatabilmek. İnsanlara küçücük katkılarla bir çocuğun yüzünü güldürmenin, bir gencin geleceğine ışık tutmanın mümkün olabildiğini anlatmak istiyoruz.

Bu nedenle '1 TL' kampanyası yapalım dedik. Çünkü üniversiteli gençler de bu kampanya ile yakından ilgileniyor ve ellerinden geleni yapmak istiyor.

Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir

"İYİ Kİ BU ADIMI ATMIŞIZ' DİYORUM"

- "Kampanya ile şimdiye kadar neler yapıldı?"

Her şeyden önce yardıma ihtiyacı olanlar kadar, yardım etmek isteyenlerin de doğru platformlara ihtiyacı var ve biz bunu sağladık. Bu zamana kadar yaptığımız kampanya ile farkındalık sağladık. Pek çok insandan destek geliyor. Toplumun her kesiminden insanın kampanyamıza destek olmak istemesi en büyük motivasyon kaynağımız oldu. 'İyi ki bu adımı atmışız' diyorum. Yardımların sayısı günden güne artıyor.

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

- "Bu sene içinde neler yapmayı planlıyorsunuz?"

Dernek olarak gerçekten desteğe ihtiyacı olan insanlara ulaşıyoruz. 150 çocuk ve gencimize eğitim ve sağlık bursu veriyoruz. 30 kadar çocuk istismarı davasına avukatlarımızla müdahiliz. Gönüllü avukat, psikolog, doktor, sanatçı, pedagog ve psikiyatrlarımız var. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza ve ihtiyacı olan ailelere erzak desteği sağlıyoruz. Yeşilçam emekçilerine destek veriyoruz.

Bundan sonraki süreçte de bu yardımlarımız devam edecek. Dernek olarak öncelikli hedefimiz çocuklar, gençler ve kadınlar... Onlara yardım eli uzatabileceğimiz her fırsatı değerlendirip, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başlatacağımız kampanyalar bazen toplumsal konulara, bazen de bize gelen yardım taleplerine göre şekilleniyor. Umarım yardımlarımızın nedeni her zaman insanların iyiliklerine iyilik, mutluluklarına mutluluk katmak için olur.

Bu arada kampanyamıza destek veren siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ederiz.

Umudum Olur Musun derneği

https://www.umudumolurmusundernegi.org

Azra Akın, 20 Mart'ta Instagram hesabından yayınladığı video ile takipçilerine bu sözlerle çağrıda bulunmuştu.

'UMUDUM OLUR MUSUN' DERNEĞİ

'Umudum Olur musun Derneği' ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak ve bakım gerektiren hastalığa sahip kişilere ve bu kişilere bakmakla yükümlü olan veya bakımını üstlenen kişilere gerekli nakdi ve gayri nakdi her türlü yardımda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Dernek aynı zamanda Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk Milletinin kültürünü, tarihini, dini inanış ve inançlarını yaşamalarına yardımcı olacak projeler üretirken, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye kökenli insanların kültürlerini devam ettirebilmeleri için yanlarında olmak amacını taşır. Yine ülkemiz coğrafi sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının tarihten getirdiği kültürel özelliklerinin geleceğe taşınabilmesi için projeleri hayata geçirme gayesini taşır.

AZRA AKIN HAKKINDA

8 Aralık 1981 yılında dünyaya gelen Azra Akın, manken, model ve oyuncu. Akın, 2002 Türkiye güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazandı. Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden bir zamanlar Eskişehirspor'da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Hollanda'da öğretmenlik yapan Ayda Akın'dır. Aile, 1971 yılında Hollanda'ya yerleşmiştir. Akın'ın kendisinden iki yaş küçük Doruk adlı bir kız kardeşi vardır. Azra Akın, Hollanda'da bale, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim gördü.

1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazandı. Daha sonra 2002 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Azra Akın, bu yarışma sonucu Miss World yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Azra Akın, yarışma sonucunda Miss World unvanını 1932'de Keriman Halis'in ardından Türkiye'ye ikinci defa getiren kişi oldu. Bu unvan 1954'te bir Mısırlı güzele verilen dünya güzelliği ödülünden bu yana nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye gitmemişti.

Modellik yapmaya devam eden Azra Akın, aynı zamanda reklamlarda ve dizilerde oyunculuk da yapmaktadır.

2004'te başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı "Yağmur Zamanı" adlı dizide Eylül karakterini canlandırdı. 2009'da Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kemal Başar'ın yönetmenliğinde, "72. Koğuş" adlı oyunda rol aldı. 2011 yılında yayınlanan "Geniş Aile" dizisinde rol aldı. 2012'de "M.U.C.K." dizisinde müzik öğretmeni olan Elif Hoca karakterini canlandırdı.

2014 yılında "Galip Derviş" dizisinde konuk oyuncu olarak Gülten rolüne hayat verdi. Aynı sene konuk olarak "Arkadaşım Hoşgeldin"e katılan Azra Akın, "Çilek" isimli filmde başrol olarak oynadı. 2015'te başrollerini İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı "Poyraz Karayel" adlı diziye, Çiğdem karakteriyle katıldı.

Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına aldı.