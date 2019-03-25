2 | 42

"KALBİMİ ÇALAN İKİ ERKEK"

Akın, 4 aylık olan bebeği Demir ve eşinin pozunu sosyal medya hesabından "Kalbimi çalan iki erkek" notuyla paylaştı. Akın'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve 'Maşallah' yorumu aldı.