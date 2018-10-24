Yaklaşık sekiz aylık hamile olan Azra Akın, suda doğum yapmak istiyor. Takvim'in haberine göre, daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle dünyaca ünlü yıldızların da başvurduğu suda doğum yönteminden Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de geçtiğimiz yıl ikinci kızı Yeda'yı doğururken yararlanmıştı.

36 yaşındaki Azra Akın da Zeynep Demirel gibi bebeğini evinde kucağına alacak.

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