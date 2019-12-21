Azra Akın, önceki gün Bakırköy Kadın Cezaevi'ne giderek annelerinin yanında yaşayan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkardı. Eski Türkiye güzeli, "Vicdanlarımız rahat olsun" notunu ekleyerek gün içerisinde çocukların arkadan çekilen fotoğraflarını paylaşıp altına şu sözleri sıraladı:

Bu çocuklar cezaevlerinde anneleriyle yaşayan yavrularımız. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiç bir yavruları görmezden gelemeyiz. Ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışardaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun.

Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı, psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır.