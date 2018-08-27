Azra Akın'a kahkaha attıran soru!

Azra Akın eşi Atakan Koru’yla önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl bugün nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar annelik heyecanı yaşayan Akın, eşiyle evlenmesinin birinci yılını baş başa yemek yiyerek kutladı.

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Özel bir İtalyan restoranından çıkarken objektiflere takılan çiçeği çift, oldukça keyifliydi. Muhabirlerin “Pizza aş erdiğinizi öğrendik” sözlerine kahkaha atan Akın, “Çok heyecanlıyız, çok az kaldı” dedi.

Akın restoran çıkışı yıl dönümlerini sosyal medyadan; “Bu yolculuğa beraber çıktığımız için o kadar şanslıyım ki… 24.08.2017. Birinci yıl dönümümüz…” sözleriyle kutladı.

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