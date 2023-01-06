İnsan vücudunda unutkanlık, halsizlik ve zayıflık gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan vitamin eksikliği B vitaminidir. Kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrılan B vitamini kas yapısının da güçlenmesine yardımcı olur. Kişiler tarafından B vitaminin eksikliğinin sonuçları ve B vitaminin faydaları en çok araştırılan konular arasında yer alır. Bunun yanı sıra B vitamin içeren yiyecekler de merak konusudur. İşte B vitamini neye iyi gelir? sorusunun cevabı ve daha fazlası.
B Vitamini Faydaları
B vitamini yararları kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte B vitaminin bilinmeyen faydaları:
- B vitamini yağların kolay bir şekilde hazmedilmesini sağlar.
- İshal olmayı engeller.
- Tırnakları güçlendirir. Kırılmaları önüne geçer.
- Saç köklerini besler ve güçlenmesini sağlar.
- Cildin yapısını onarır.
- Sigara ve alkol tüketimi insan sağlığına sayısız zarar verir. B vitamini meydana gelen hasarları onarmaya yardımcı olur.
- Kadınlarda üreme döneminin daha verimli olmasına yardımcı olur.
- Çocuklarda zihinsel gelişimi destekler.
- Enerji verir.
- Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir.
- Sinir sistemini düzenler.
- Besinlerin gerektiği takdirde yağa çevrilmesini sağlar.
- Kalp, mide ve bağırsak organlarında adelelerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
- Kalp krizini engeller.
- Tüketilen besinleri enerjiye dönüştürür.
- Hücreleri yeniler.
B Vitamini Cilde Faydaları
- Ciltte meydana gelen kuruluğa karşı nemlendirme sağlar.
- Cildin hücre yenilenmesini gerçekleştirir.
- Cildin zamanla azalan ve kaybolan elastikiyetini geri kazandırır.
- Ciltte dengeli bir şekilde sebum üretimi sağlar.
- Ciltte meydana gelen kızarma ve kaşıntıların iyileşmesine yardımcı olur.
- Ciltte meydana gelen lekelerin azalmasına yardımcı olur.
- Kırışıklıkların azalmasında yardımcı olur.
B Vitamini Saça Faydaları
- Kendi içerisinde farklı gruplara ayrılan B vitaminin saça faydaları da vitaminin özelliklerine göre değişiklik gösterir. İşte B vitaminlerinin saça faydaları.
- Saçta yoğun yağlanma problemine karşı B2 vitamini kullanılır. Saç derisinde yağ dengesini sağlar.
- Saç rengini koruyan vitamin ise B3 vitaminidir. B3 vitamini eksikliği meydana gelirse saçta erken beyazlama meydana gelir.
- B5 vitamini eksikliği ise saçın yavaş uzamasına yol açar. B5 vitamini alarak saçın daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.
- Saç derisinde hücre yenilenmesini sağlayan B vitamini B6 ‘dır.
- Folik asit olarak da bilinen B9 vitamini saç dökülmelerini, saç beyazlamasını, saç derisinde kaşıntı ve kuruluğu engeller.
- B12 vitamini de yeni saçların çıkmasını sağlar.
B Vitamini Nelerde Var?
B vitaminin doğal yollar ile alınabileceği besinler şunlardır:
- Tam tahıllı gıdalar
- Kırmızı et
- Beyaz et
- Balık
- Mercimek
- Fasulye
- Nohut
- Süt
- Yumurta
- Peynir
- Tereyağı
- Yoğurt
- Fındık
- Koyu yapraklı sebzeler
- Narenciye gıdaları
- Muz
- Avokado
Eğer doğal yollar ile yeterli B vitamini alımı yapılamıyorsa takviye gıdalar kullanılması da önerilir.
B Vitamini Özellikleri
- Yağların sindirilmesinde yardımcı olur.
- Büyüme ve gelişme döneminde hem kas hem de zihinsel süreçleri destekler.
- Cilt sağlığına iyi gelir.
- Sinir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
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