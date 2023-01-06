B Vitamini Nedir, Nelerde ve Hangi Besinlerde Bulunur? B Vitamini Faydaları ve Yararları Nedir?

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HABERTURK.COM

İnsan vücudunda unutkanlık, halsizlik ve zayıflık gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan vitamin eksikliği B vitaminidir. Kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrılan B vitamini kas yapısının da güçlenmesine yardımcı olur. Kişiler tarafından B vitaminin eksikliğinin sonuçları ve B vitaminin faydaları en çok araştırılan konular arasında yer alır. Bunun yanı sıra B vitamin içeren yiyecekler de merak konusudur. İşte B vitamini neye iyi gelir? sorusunun cevabı ve daha fazlası.

B Vitamini Faydaları

B vitamini yararları kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte B vitaminin bilinmeyen faydaları:

B vitamini yağların kolay bir şekilde hazmedilmesini sağlar.

İshal olmayı engeller.

Tırnakları güçlendirir. Kırılmaları önüne geçer.

Saç köklerini besler ve güçlenmesini sağlar.

Cildin yapısını onarır.

Sigara ve alkol tüketimi insan sağlığına sayısız zarar verir. B vitamini meydana gelen hasarları onarmaya yardımcı olur.

Kadınlarda üreme döneminin daha verimli olmasına yardımcı olur.

Çocuklarda zihinsel gelişimi destekler.

Enerji verir.

Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir.

Sinir sistemini düzenler.

Besinlerin gerektiği takdirde yağa çevrilmesini sağlar.

Kalp, mide ve bağırsak organlarında adelelerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kalp krizini engeller.

Tüketilen besinleri enerjiye dönüştürür.

Hücreleri yeniler.

B Vitamini Cilde Faydaları

Ciltte meydana gelen kuruluğa karşı nemlendirme sağlar.

Cildin hücre yenilenmesini gerçekleştirir.

Cildin zamanla azalan ve kaybolan elastikiyetini geri kazandırır.

Ciltte dengeli bir şekilde sebum üretimi sağlar.

Ciltte meydana gelen kızarma ve kaşıntıların iyileşmesine yardımcı olur.

Ciltte meydana gelen lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Kırışıklıkların azalmasında yardımcı olur.

B Vitamini Saça Faydaları

Kendi içerisinde farklı gruplara ayrılan B vitaminin saça faydaları da vitaminin özelliklerine göre değişiklik gösterir. İşte B vitaminlerinin saça faydaları.

Saçta yoğun yağlanma problemine karşı B2 vitamini kullanılır. Saç derisinde yağ dengesini sağlar.

Saç rengini koruyan vitamin ise B3 vitaminidir. B3 vitamini eksikliği meydana gelirse saçta erken beyazlama meydana gelir.

B5 vitamini eksikliği ise saçın yavaş uzamasına yol açar. B5 vitamini alarak saçın daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.

Saç derisinde hücre yenilenmesini sağlayan B vitamini B6 ‘dır.

Folik asit olarak da bilinen B9 vitamini saç dökülmelerini, saç beyazlamasını, saç derisinde kaşıntı ve kuruluğu engeller.

B12 vitamini de yeni saçların çıkmasını sağlar.

B Vitamini Nelerde Var?

B vitaminin doğal yollar ile alınabileceği besinler şunlardır:

Tam tahıllı gıdalar

Kırmızı et

Beyaz et

Balık

Mercimek

Fasulye

Nohut

Süt

Yumurta

Peynir

Tereyağı

Yoğurt

Fındık

Koyu yapraklı sebzeler

Narenciye gıdaları

Muz

Avokado

Eğer doğal yollar ile yeterli B vitamini alımı yapılamıyorsa takviye gıdalar kullanılması da önerilir.

B Vitamini Özellikleri

Yağların sindirilmesinde yardımcı olur.

Büyüme ve gelişme döneminde hem kas hem de zihinsel süreçleri destekler.

Cilt sağlığına iyi gelir.

Sinir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.