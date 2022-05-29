Baba 15. Bölüm Ön İzlemesi yayında!

İlhan’ın kötü biri olmadığına inanan Büşra sevdiği adamı iyileştirmek isterken her şeye yeniden başlamayı teklif ediyor. İlhan’ın Büşra’nın etkileyici sözleri karşısında ne cevap vereceği merak konusu oluyor.

İşte Baba’nın 15. Bölüm (Sezon Finali) Ön İzleme Sahnesi;

BABA’NIN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İlhan, Kadir’den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz’la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu’yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif’le el ele verir. Yaşar’ın Kadircan’la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ sezon finaliyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!