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Baba 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya hapishanede ya tımarhanede..."

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İnsanların Emin'in desteğiyle Selahattin'e karşı isyan başlattığı tanıtımda Çöpköy'de yer yerinden oynuyor. Evlere saldıran adamlar Emin'i de zorla götürürken, polis araçlarının görülmesi akıllara "Emin tutuklanacak mı?" sorusunu getiriyor.

Baba 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

BABA'NIN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

"Begüm'ün katili kim?" sorusunun yanıtı bu bölümde yanıt buldu. Cinayeti Ahmet'in işlediği, adım adım cinayet planı kuran Selahattin'in ise Ahmet'i maşa olarak kullandığı öğrenildi. Selahattin ve Ahmet'in konuşmasını dinleyen Firuze, gerçek katilin kim olduğunu anladı. Selahattin'i takip eden Servet'in yanına gidip duyduklarını anlattı. Kadir'e kurulan tuzağı öğrenen Servet hızla harekete geçti ve Selahattin'in oyununu bozdu. Selahattin'i kardeşlerini kurtarmak için tehdit eden Servet'in hamlesiyle işler değişti. Selahattin, Ahmet'i hapse gönderip işin içinden çıkmaya çalıştı ancak Ahmet, Selahattin'in planını kayıt altına aldığı için elindeki kozu kullandı. Firuze, Kadir'i kurtarmak için ifade verdikten sonra Selahattin'den kaçarak hem Kadir için hem de kendi hayatı için riskli bir adım attı. Selahattin, İlhan'ın babasını da Ahmet'in öldürdüğünü öğrenince bu durumu lehine kullanmaya karar verdi ve İlhan'a her şeyi anlattı. Babasının katilini öğrenen İlhan yerinde duramadı, Ahmet'i öldürmek için harekete geçti. Finalde Kadir, İlhan'ı durdurmaya çalışırken gerilim giderek tırmandı. İlhan'ın ne yapacağı merakla bekleniyor...

İşte Baba'nın 28. Bölüm Tanıtımı;

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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