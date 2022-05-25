'Baba'da 'Kadir'in intikamı bölüme damgasını vurdu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Baba'nın dün akşam yayınlanan 14. bölümünde; Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasında gerilim zirveye ulaştı. Firuz, Kadir'in planıyla İlhan'ın paralarına ulaşırken; paralarının Kadir'in elinde olduğunu öğrenen İlhan deliye döndü.

Parasını almak için Kadir'in çağırdığı yere giden İlhan'ı büyük bir sürpriz bekliyordu. Kadir, İlhan'ı kalabalık bir semt pazarına çağırıp üzerine paraları atmaya başladı. Herkes üzerine düşen paraları alırken İlhan saçılan paralarını büyük bir öfkeyle izledi. Kadir'den bir darbe daha yiyen İlhan'ın neler yapacağı merak uyandırdı.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #BABA DİZİSİNİ KONUŞTU!

'Baba', on dördüncü bölümüyle ABC1 20+'da 4.70 izlenme oranı (rating), 11.49 izlenme payı (share), AB'de 4.15 izlenme oranı (rating), 11.71 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 3.87 izlenme oranı (rating) 10.03 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi ise Twitter Türkiye'de 3 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

KADİR, İLHAN'A KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Yangından mahallelinin yardımıyla kurtulan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için karşı saldırıya geçti. İlhan'ın anne ve babasıyla hatıralarının olduğu Karaçam köşkünü yakarak İlhan'a gözdağı verdi. Bedel ödetmekte kararlı olan Kadir bununla yetinmedi ve Verdana Holding'in bilgisayar sunucularına müdahale ederek İlhan'ı maddi ve manevi zarara uğrattı. Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle paralarını alamayan insanlar holdingin önünde kalabalık oluştururken Kadir'in yaptığını öğrenen İlhan öfkeden deliye döndü. Büşra ise İlhan ve Kadir arasındaki savaşa son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verdi. Elif'in desteğiyle otelin kamera kayıtlarına ulaşan Büşra, kayıtlarda Ahmet'i gördü. Büyük bir şok yaşayan Büşra'nın neler olduğunu anlaması için Ahmet'i bulması gerekiyordu.

Kadir, İlhan'ın köşkünü havaya uçuruyor;

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KADİR İLE FİRUZ, İLHAN'A KARŞI

Kadir'in hamlelerinden sonra servetini güvence altına almak isteyen İlhan, Vedat'tan kasaların güvenli bir yere taşınmasını istedi. Vedat'ı takip eden Kadir, paranın nereye gideceğini öğrenmek için harekete geçti. Firuz'un karşısına çıkarak ona karşı koyamayacağı bir teklifte bulundu. Firuz, Kadir'in planıyla İlhan'ın parasını çalacak sonra da Kadir'e payını ödeyecekti.

Kadir'den Firuz'a büyük teklif;

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ŞAHİKA İLE KÜRŞAT'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Şahika ve Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanan Cansu, bu olayı Servet'e anlattı ancak Servet genç kadının anlattıklarını ciddiye almadı. Daha sonra Cansu, Kürşat ve Şahika'nın arasında bir şey olduğunu Kübra'ya anlattı. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın iki ayrı kimliği olduğunu öğrendi. Kübra'nın gerçeği öğrendiğini anlayan Kürşat, Şahika ile birlikte köşkteki mücevherleri çalarak kaçtı. Büyük bir kriz geçiren Servet olanlara inanmakta güçlük çekerken köşkte daha fazla kalmaya dayanamayan Kübra ve Kadircan, Emin'in yanına gitti. Emin ve Saruhanlılar, her şeye rağmen ikiliye kucak açtı. Olanlardan habersiz köşke giden Büşra ise karşısında Ahmet'i buldu. İkili arasındaki yüzleşme şimdiden merak konusu oldu.

Servet, Şahika ile Kürşat'ı öğreniyor;

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'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!