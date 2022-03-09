'Baba'da 'Saruhanlı ailesi' içinde sarılmalar başladı! 0:00 / 0:00

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Salı akşamlarının iddialı dizisi Baba'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde; kardeşlerini bir araya toplayan Kadir, İlhan'a karşı herhangi bir açıkları varsa öğrenmek istedi. Ancak ne Büşra, İlhan'la görüştüğü sırada aldığı hediyeden ne de Servet, İlhan'ın elindeki fotoğraflarından bahsetti. Yaşar ise Uğur'a masumca yardım ettiği anların gizlice izlendiğinden habersizdi.

İlhan'ın planları Saruhanlıları adım adım etkilemeye devam etti. Bu sırada hastalığı hiç beklemediği kadar hızlı ilerleyen ve Kadircan, Kübra ile Servet'in hatalarından sonra artık hiçbir hata istemeyen Emin ise tüm aileyi sertçe uyardı. Hayatlarına Ödemiş'teki gibi devam edeceklerini söyleyen Emin, sözünün dışına çıkanın büyük servetten mahrum kalacağını ve aileden atılacağını söyledi.

AB KATEGORİSİNDE EN ÇOK İZLENEN DİZİ!

'Baba', dördüncü bölümüyle AB'de 5.01 izlenme oranı (reyting), 12.56 izlenme payı (share) elde ederek bu kategoride dün akşam en çok izlenen dizi oldu. ABC1 20+'da 5.63 izlenme oranı (reyting), 12.31 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 4.15 izlenme oranı (reyting) 9.56 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırdı. Bölüm etiketi #Ailemiçin Twitter Türkiye'de 3 saat 35 dakika, #Baba etiketi ise 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Emin Saruhanlı karakterine hayat veren usta oyuncu Haluk Bilginer de dün akşam sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

EMİN SARUHANLI'YI OĞLU KADİR KURTARDI

Gençlerin saldırısı sonrası yaralanan Emin Saruhanlı'nın yardımına taksici koştu. Köşke ilk defa adım atan Kadir ise annesiyle kucaklaştığı sırada babası Emin'in henüz eve dönmediğini öğrendi. Ceyhun'un yardımıyla babasının gittiği adrese doğru yola çıkan ikili, Emin'e ulaştı. Taksiciden öğrendiği üzere Emin'in adını ve telefonunu söyleyememesi Kadir'in kafasında soru işaretleri yarattı.

AHMET'İ GÖREN KADİR DELİYE DÖNDÜ

Emin'in isteğiyle olayı gizleyeceğini söyleyen Kadir, köşke girdiği sırada karşısında Ahmet'i görünce öfkeden deliye döndü. Ahmet'i hırpalayan Kadir, Emin'in araya girmesine rağmen geri adım atmak istemezken Büşra'ya kıyamadığı için susmak zorunda kaldı. Ancak Kadir'in kardeşini daha fazla tutsak etmeye niyeti yoktu. Ahmet'i Büşra'dan uzak tutmak ve kardeşini korumak için Emin'e rağmen elinden gelen çabayı gösterdi.

İLHAN, KADİRCAN'IN GÖRÜNTÜLERİNİ BASINA SIZDIRDI

Ceyhun, Kübra'nın gazetecilere konuştuğu görüntüleri Emin'e izletti. Kendisinden izinsiz yapılan bu açıklamanın ardından küplere binen ve kendini tekrar hatırlatan Emin, Ödemiş'teki kuralların aynen devam edeceğini çok sert bir şekilde bildirdi. Daha fazla dayanamayan Kadir ise duruma el koyarak çocukları aldığı gibi şirkete götürdü. Çocukların mirasçısı olduğu holdingi görmelerini sağlayarak onlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Kadir, sözleriyle onların kalbini kazandı ancak eve döndüklerinde kendilerini bekleyen kötü sürprizden habersizlerdi. Elindeki telefonu Kadir'e uzatan Emin, Kadircan'ın basına düşen uygunsuz fotoğrafını gösterdi. İlhan bu hamleyle Servet'ten sonraki ikinci golünü de attı.

İLHAN, SARUHANLILARDAN BORCUNU İSTEDİ

Babasının kazadan ve Emin Saruhanlı'dan haberdar olması üzerine sıkışan İlhan harekete geçti. Her şeyi öğrenen babası Ferit'in talebi üzerine "Üç gün süren var hırkalının oğlu" sözleriyle Kadir'den bir yıl sonraki taksitini istedi. Günü gelmeyen taksiti istemesine anlam veremeyen Büşra gizlice İlhan'la görüşürken, ikili arasındaki etkileşim de izleyenlerin dikkatini çekti. İlhan'la borçlar için görüşmek isteyen diğer bir isim de Servet'ti. Ancak İlhan'ın elinde, partide birlikte olduğu kadınla fotoğraflarını gören Servet şoke oldu.

EMİN'İN HALİ FAZİLET'İ TELAŞLANDIRMAYA BAŞLADI

Sürekli gördüğü Resmiye'yi kafasında susturmaya çalışan Emin, Fazilet'in yanında onun adını ağzından kaçırdı. Emin'in halini görünce telaşlanan Fazilet ise korku dolu anlar yaşadı. Kocasından hiç duymadığı bir kadının ismini duyunca darmadağın olan Fazilet, Resmiye'nin kim olduğunu merak etti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Baba'nın şimdiden büyük bir merakla beklenen beşinci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Servet'in babası Emin'le Kadir hakkında konuştuğu sahnede söyledikleri izleyenleri şoke ediyor. Sevil'den bahseden ve onun İstanbul'a geldiğini anlatan Servet, Kadir'i zor durumda bırakacak sözleriyle Emin'i kışkırtıyor. Servet'in bu hareketiyle neyi amaçladığı kafaları karıştırırken, "Emin yıllar sonra Kadir ile Sevil'in ilişkisine yeniden engel olacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!