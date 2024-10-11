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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba değil canavar! İğrenç iddiada tutuklama | Son dakika haberleri

        Baba değil canavar! İğrenç iddiada tutuklama

        Tokat'ta insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Kentte bir kişinin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken 16 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:31
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        Baba değil canavar! İğrenç iddiada tutuklama
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre N.H'nin 8 yıldır kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        DEVLET KORUMASINA ALINDI

        Polis ekiplerince gözaltına alınan N.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.

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