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Haberler Gündem Trafik Baba ile kızını ayıran feci kaza
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Balıkesir'de baba ile kızını ayıran feci kaza

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü hayatını kaybederken, kızı yaralandı

Baba ile kızını ayıran feci kaza
Baba ile kızını ayıran feci kaza
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AA

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, Kerim Şengören (52) idaresindeki 17 RS 024 plakalı otomobil, Bursa-Çanakkale kara yolunun Çifteçeşmeler mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü Kerim Şengören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şengören'in kızı Eda Nur Şengören ise yaralandı.

Kerim Şengören'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi, kızı da aynı hastanede tedavi altına alındı. Eda Nur Şengören'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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