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HaberlerGündem3. SayfaBaba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
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Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü

İstanbul'da yaşayan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya (61) ile oğlu Mesut Akkaya (40) koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan baba ile oğlu bir hafta ara ile koronaya yenildi

Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
İHA

İstanbul'da korona virüs tedavisi görürken oğlundan bir hafta sonra hayatını kaybeden baba da Tokat'ta toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya (61) ile oğlu Mesut Akkaya (40) korona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan baba ile oğlu bir hafta ara ile yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Akkaya, 29 Nisan'da memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde toprağa verildi.

Yaşanan acı olaydan yaklaşık bir hafta sonra ise baba Murat Akkaya hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi köyüne getirilerek oğlunun yanında toprağa veridi. Baba ile oğlunun bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

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