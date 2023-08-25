Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba katili olmuştu! İfadesi ortaya çıktı

        Annesini döven babasını öldürdü: Yıllarca eziyet etti

        Adana'da annesini döven babasını öldüren 18 yaşındaki Çağatay Güler'in ifadesi ortaya çıktı. Savunmasında uyuşturucu bağımlısı olan babasının yıllardır annesine eziyet ettiğini iddia eden Güler, "Olay gecesi kardeşim telefonla beni arayıp, annemin yine dayak yediğini söyleyince eve geldim. Babama durmasını söyledim ama durmadı. Bana da saldırdı, bir süre boğuştuk. Tabancayı alıp, annemi korumak için ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:14 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba katili olmuştu! İfadesi ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da annesini döven babası Aydın Güler'i (42) tabanca ile vurarak öldüren Çağatay Güler (18), polisteki ifadesinde, "Babam, çocukluğumdan bu yana yıllardır hem anneme hem bana hem de kardeşlerime eziyet ediyordu. Çalışmıyor, sürekli uyuşturucu kullanıyordu" dedi.

        DHA'nın haberine göre olay, 23 Ağustos gecesi Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zafire Güler (40) arasında tartışma çıktı.

        REKLAM

        ANNE DE TANIK OLARAK İFADE VERDİ

        Tartışmanın büyümesi ile 'uyuşturucu kullanma', ve 'kasten adam yaralama' suçlarından kaydı olan Aydın Güler, eşini darp etti.

        Bu sırada eve gelen çiftin oğulları Çağatay Güler, kavgayı görünce babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp, 2 el ateş etti. 2 kurşun da vücuduna isabet eden Aydın Güler, hayatını kaybetti. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Zafire Güler, "Eşim sürekli ateş buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup, olay yerinden kaçtı" dedi.

        "DURMASINI SÖYLEDİM AMA DURMADI"

        Çağatay Güler, saklandığı parkta polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesi alınan Çağatay Güler, "Babam, çocukluğumdan bu yana yıllardır hem anneme hem bana hem de kardeşlerime eziyet ediyordu. Çalışmıyor, sürekli uyuşturucu kullanıyordu. İlk başta esrarla başladı daha sonra ateş buz dedikleri metamfetamin ile devam etti. Ben giyim mağazasında, kardeşim de oto elektrikçide çalışarak kirada oturduğumuz evin geçimini sağlıyoruz. Ailemi geçindirmek için eğitimimi yarıda kestim. Olay gecesi kardeşim telefonla beni arayıp, annemin yine dayak yediğini söyleyince eve geldim. Babama durmasını söyledim ama durmadı. Bana da saldırdı, bir süre boğuştuk. Tabancayı alıp, annemi korumak için ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güler, tutuklandı.

        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü